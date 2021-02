Trump roept Republikeinen op Mitch McConnell rug toe te keren: “Saaie politieke hack die nooit lacht”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft in een vlammend statement zijn partijgenoten opgeroepen om Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat, de wacht aan te zeggen. McConnell stemde zaterdag nog tegen een veroordeling van Trump, maar noemde de oud-president achteraf wel “feitelijk en moreel verantwoordelijk” voor de bestorming van het Capitool op 6 januari, door de leugens die hij vertelde over kiesfraude. Ook in dit statement blijft Trump bij zijn beweringen daarover.

Tijdens Trumps presidentschap was McConnell een belangrijke bondgenoot, maar in de laatste weken begon hij afstand te nemen. Dat komt hem nu duur te staan. “De Republikeinse partij zal nooit meer gerespecteerd of sterk zijn met politieke ‘leiders’ zoals McConnell aan de knoppen”, is de eerste zin van Trumps statement.

Volgens Trump werd McConnell minderheids- in plaats van meerderheidsleider in de Senaat door de combinatie van zijn “status quo politiek” en “gebrek aan politiek inzicht, wijsheid, vaardigheid en persoonlijkheid”. En het zal alleen erger worden, want de Democraten bespelen hem. Hij is “een saaie, norse politieke hack die nooit lacht”, zegt Trump. Hij “vernietigt” de Republikeinen in de Senaat, en als zij bij hem blijven “dan zullen ze niet meer winnen.”

In de twee pagina’s tellende verklaring wrijft Trump McConnell ook het verlies bij de Senaatsverkiezingen in Georgia aan, deels doordat hij als “een van de meest onpopulaire politici in de VS” mee campagne voerde. Volgens Trump is het verlies ook het gevolg van de kwaadheid van de Republikeinen, “op hun onbekwame gouverneur Brian Kemp, staatssecretaris Brad Raffensperger en de Republikeinse partij” die hun werk niet deden voor de integriteit van de presidentsverkiezing. Ook McConnell deed niets tegen de “verkiezingsramp” in Georgia en andere swing states, “en zal nooit doen wat nodig is om een eerlijk verkiezingssysteem te verzekeren”.

Trump zegt dat hij spijt heeft dat hij zijn steun uitsprak voor de herverkiezing van McConnell, nadat die daarvoor “gesmeekt” had. Hij won dankzij Trump, maar “vergat dat snel”. Trump zal bij komende verkiezingen McConnells uitdagers steunen die ‘Making America Great Again’ en ‘America First’ aanhangen.

McConnell houdt Trump verantwoordelijk

Bij de stemming van zaterdag in het impeachmentproces stemde McConnell (78) nog tegen een veroordeling van Trump, omdat hij van mening was dat de Senaat niet bevoegd is om een oud-president te berechten. De leider van de Republikeinen vindt wel dat Trump “moreel en feitelijk verantwoordelijk” is. “De relschoppers handelden zo omdat de machtigste man van de planeet hen met leugens gevoed heeft, door te weigeren zijn verlies bij de presidentsverkiezingen te erkennen”, zei McConnell zaterdag, om er nog aan toe te voegen dat Trump nu, als een gewone burger, nog vervolgd kan worden door het gerecht. “Hij is nog aan niets ontsnapt.”

Hoewel Trump al bijna een maand geleden het Witte Huis heeft verlaten, blijft zijn invloed op de Republikeinse partij onverminderd groot. Slechts zeven van de vijftig Republikeinse senatoren stemden zaterdag voor een veroordeling in het impeachmentproces.