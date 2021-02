Waarom je bij een coronabesmetting maar zelden te weten komt welke variant je hebt: “Gevaarlijk om de ene erger te gaan vinden dan de andere”

De Braziliaanse variant is opgedoken bij een agent in de Vlaams-Brabantse politiezone Zennevallei. Enkele positieve stalen van collega’s worden op dit moment onderzocht, maar dat geldt niet voor alle positieve gevallen. Waarom weet niet elke besmette persoon welke variant hij heeft? “Het is niet altijd nuttig en het is duur”, zeggen experts..

Tweehonderd agenten en medewerkers van de politiezone Zennevallei zitten op dit moment samen met hun gezinsleden in isolement of quarantaine. De aanleiding is dat voorbije dagen zeker 29 medewerkers van ...