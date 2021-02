Minister David Clarinval (MR): “Versoepelingen coronamaatregelen kunnen niet wachten tot paasvakantie"

David Clarinval, federaal minister van Zelfstandigen en KMO’s (MR), heeft de druk op het volgende Overlegcomité (van vrijdag 26 februari) verhoogd. “Dan moeten we klare wijn schenken over de timing van de versoepelingen van de coronamaatregelen”, zegt hij in De Standaard.

Nadat eerder onder meer partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez (MR) en Bart De Wever (N-VA) al een oproep deden tot versoepelingen, verklaarde biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) deze week dat we nog even moeten volhouden en dat er rond de paasvakantie een en ander mogelijk zal zijn.

“De paasvakantie? Dat is te laat voor mij”, aldus Clarinval. “Denk aan alle zelfstandigen met gesloten zaken, terwijl de cijfers goed zijn. We moeten niet meteen alles heropenen, maar toch nadenken over de ­horeca en een deel van de sportactiviteiten.”

Volgens Clarinval is het nu nog “te vroeg” om concreet te zijn over welke versoepelingen wanneer moeten gebeuren. “Maar volgende week vrijdag (op het Overlegcomité, nvdr.) moeten we absoluut klare wijn schenken voor de verschillende sectoren.”

