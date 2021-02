Viroloog Marc Van Ranst pleit na besmettingen met Braziliaanse variant ook in ons land voor hotelquarantaine

Nu er minstens vijf gevallen van besmettingen met de Braziliaanse coronavariant vastgesteld zijn in ons land - en gezien die variant in staat is om bestaande immuniteit te omzeilen - pleit viroloog Marc Van Ranst voor strengere reisbeperkingen. “Als er reizigers uit Brazilië en Portugal naar hier komen, dan zouden ze in hotelquarantaine moeten”, zegt hij in De Morgen.

Met deze optie verwijst de viroloog naar het Verenigd Koninkrijk. Daar is sinds maandag een hotelquarantaine ingevoerd voor iedereen die in het Verenigd Koninkrijk resideert en terugkeert uit een ‘hoogrisicoland’ (een lijst die 33 landen waaronder Brazilië, Portugal en Zuid-Afrika). De terugkeerders moeten tien dagen in quarantaine in een hotel, de kostprijs van 1.750 pond (zo’n 2.000 euro) moeten ze zelf betalen.

Van Ranst pleit ervoor om dat ook hier in te voeren, voor reizigers die terugkeren uit Brazilië en Portugal. “Momenteel zijn niet-essentiële reizen al verboden in ons land”, aldus de viroloog. “Maar je kan nog altijd excuses vinden om naar die landen te reizen. We hebben strenge maatregelen, maar de gaten zijn nog steeds groot.”