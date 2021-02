Federaal aanmeldingssysteem hapert: vaccinatiecentrum op Heizel blijft vandaag toe

Brussel - Het Brusselse vaccinatiecentrum in Paleis 1 van Brussels Expo blijft woensdag toe. Problemen met het federale aanmeldingssysteem Doclr maken dat er pas vanaf woensdag massaal uitnodigingen kunnen verstuurd worden naar de patiënten. De dag vertraging zou in de volgende dagen al weggewerkt moeten zijn.

Dinsdag werd het vaccinatiecentrum Heizel, het grootste van België, plechtig geopend in aanwezigheid van Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo). Een dag later is het vaccinatiecentrum al tijdelijk gesloten, om dan hopelijk donderdag te heropenen.

De uitnodiging van de tientallen patiënten die dinsdag al gevaccineerd werden in Paleis 1 werd manueel verstuurd en opgevolgd. Dat proces is tijdrovend en moet dankzij Doclr geautomatiseerd worden.

Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, zegt dat er weinig gedaan kon worden aan het probleem dat zich nu voordoet, aangezien het om een federale tool gaat. Die moest dit weekend operationeel zijn voor alle drie de gewesten, maar er bleven problemen opduiken.

“We hoopten dat dit gisterenmiddag (dinsdag, nvdr.) wel operationeel zou zijn, maar dat is niet gelukt. Nu heb ik de bevestiging dat het wel klaar is en we zouden de eerste 3.000 uitnodigingen om 9 uur kunnen versturen”, aldus Neven.

Volgens de planning zouden deze week al 4.800 personen uit de eerstelijnszorg gevaccineerd worden op de Heizel. Of dat aantal deze week nog gehaald wordt, is twijfelachtig. Met een dagelijkse capaciteit van 5.000 patiënten per dag is het vaccinatiecentrum alvast groot genoeg om de vertraging op te vangen.

“Dat zal afhangen van de respons op de uitnodigingen. We zetten meerdere tijdslots open en het is mogelijk dat de patiënten meer gespreid worden over deze en volgende week. Eén dag vertraging is ongeveer een duizendtal vaccins. We zullen kijken wat er mogelijk is”, besluit Neven.