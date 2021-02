Vrouw van Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un na meer dan een jaar weer in het openbaar verschenen

Ri Sol-ju, de vrouw van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, is na een afwezigheid van meer dan een jaar opnieuw in het openbaar verschenen. Ze woonde dinsdag samen met haar echtgenoot een concert bij ter ere van de verjaardag van voormalig leider Kim Jong-il.

Vroeger vergezelde Ri Sol-ju haar man wel vaker op grote evenementen, maar nu was het al van januari vorig jaar geleden dat ze in het openbaar werd gezien. Haar afwezigheid wakkerde speculaties aan over haar gezondheid of een mogelijke zwangerschap die verborgen werd gehouden.

Hoewel er in Noord-Korea officieel geen coronagevallen zijn - wat volgens experts vrijwel onmogelijk is - zou de vrouw volgens de Nationale Inlichtingendienst van buurland Zuid-Korea uit het openbare leven zijn verdwenen “uit vrees voor Covid-19”.

Maar nu is ze dus opnieuw gespot. Dinsdag ging het echtpaar samen naar het Mansudae Kunsttheater in hoofdstad Pyongyang, waar een concert naar aanleiding van de verjaardag van Kim Jong-il plaatsvond. Volgens de staatsmedia werd Ri Sol-ju “onder een donderend gejuich” ontvangen en op foto’s is het paar lachend te zien. Wat echter ook opvalt aan de beelden: het gebrek aan mondmaskers of social distancing.