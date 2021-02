Na jaren van geheimdoenerij over echte leeftijd: zangeres Amanda Lear “betrapt” in vaccinatierij met 75-plussers

Amanda Lear op haar expo in Brugge in 2009. Foto: EDM

Amanda Lear, de Franse zangeres, kunstenares en actrice onder meer bekend van hits als ‘Follow me’ en ‘I’ll miss you’, is “betrapt” toen ze zich liet inenten met een coronavaccin. Na jaren van geheimdoenerij over haar leeftijd moet Lear nu toch bekennen dat ze 75+ is.

Haar geboortedatum op Wikipedia - 18 november 1939 - klopt niet, zo beweert Amanda Lear al jaren. De Française heeft zelfs (zonder succes) geprobeerd om die datum via een gerechtelijke procedure van de website te laten verwijderen. Hoe oud ze dan wel echt is, daar doet ze al jaren geheimzinnig over. In een interview met een Franse krant in 2010 beweerde ze wel dat ze geboren was in 1950 en nu dus 70 of 71 jaar zou zijn.

Maar dat kan niet kloppen, zo blijkt nu. Onlangs werd Lear gespot aan een Frans vaccinatiecentrum… in een wachtrij voor 75-plussers. De zangeres reageerde er laconiek op. “Ach, als ik dood ben, kunnen ze berekenen hoe oud ik werkelijk was.”