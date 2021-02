Vriend veroordeeld, maar niet gestraft voor tragisch bootongeval dat Levi (28) het leven kostte

Gent -

De 28-jarige Levi Barbé kwam in 2016 om het leven na een tragisch ongeval met een boot. Zijn vriend die de boot bestuurde, moest verschijnen voor de Gentse rechtbank voor onopzettelijke doding. De familie van Levi vroeg geen straf en ook de rechtbank was mild in zijn vonnis. “U bent schuldig aan de feiten, maar we leggen u gezien de omstandigheden geen straf op.”