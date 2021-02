Is dit de grootste blunder in de bankgeschiedenis? Citibank is 500 miljoen dollar kwijt na foute overboeking

De Amerikaanse Citibank heeft een van de grootste blunders uit de bankgeschiedenis begaan: een overboeking naar een foute klant… van liefst 900 miljoen dollar. En een rechter heeft nu beslist dat de bank meer dan de helft daarvan, een slordige 500 miljoen niet terugkrijgt.

“Een vergissing van de bank in uw voordeel.” In de oude versie van Monopoly bedroeg dat voordeel nog 400 Belgische frank – of zo’n 10 euro. Het voordeel dat enkele bedrijven die als geldschieters optraden voor cosmeticabedrijf Revlon krijgen, is net iets groter, zo meldt CNN.

Wat is er gebeurd? Citibank werd ingeschakeld als tussenpersoon en moest normaal gezien voor 8 miljoen dollar aan rentebetalingen overmaken aan bedrijven die aan Revlon hadden geleend. Per vergissing werd echter bijna honderd keer zo veel overgeschreven plus daarbij nog eens 175 miljoen euro aan een hedgefonds. Alles opgeteld ging het om een fout van ruim 900 miljoen dollar.

De fout werd pas na een jaar ontdekt, waarna Citibank enkele rechtszaken aanspande om de foutief overgemaakte fondsen terug te krijgen. Dat lukte, althans voor ongeveer de helft van het totale bedrag. De resterende 500 miljoen – verspreid over een tiental bedrijven – kreeg de bank nog niet terug. En dat zal ook niet meer gebeuren, zo oordeelde een Amerikaanse districtsrechter. “Als een ontvanger recht heeft op geld, maar niet weet dat een bedrag per ongeluk werd overgeschreven, dan mogen ze dat bedrag houden”, zo luidde de argumentatie.