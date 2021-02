Eerste passagiersvlucht met Belgische Boeing 737 MAX vertrokken

Bijna twee jaar nadat alle Boeing 737 MAX-vliegtuigen aan de ketting werden gelegd, is woensdagvoormiddag op Brussels Airport nog eens zo’n toestel vertrokken met passagiers. De 737 MAX van TUI Fly vertrok naar Spanje met 118 reizigers. Die werden vooraf ingelicht, niemand haakte af.

Eind 2018 en begin 2019 crashten twee 737 MAX-vliegtuigen, met 346 doden tot gevolg. Die ongevallen bleken veroorzaakt door een falend veiligheidssysteem dat de neus van de vliegtuigen naar beneden drukte. Alle toestellen overal ter wereld werden aan de grond gehouden en de Amerikaanse constructeur werkte een oplossing uit via een software-update. Geleidelijk aan zetten meerdere landen het licht weer op groen voor vluchten met de 737 MAX.

In België heeft TUI Fly vier 737 MAX-vliegtuigen in de vloot. Die stonden bijna twee jaar geparkeerd op Brussels Airport. Na testvluchten kregen de eerste twee vliegtuigen goedkeuring van de Belgische luchtvaartautoriteit om weer passagiers te vervoeren. De eerste 737 MAX vertrok woensdag om 9.40 uur in Brussel om reizigers naar de Spaanse plaatsen Alicante en Malaga te brengen.

Meest geteste vliegtuig ooit

De MAX heeft 189 plaatsen, maar er zijn maar 118 zetels bezet. TUI lichtte de reizigers vooraf in dat ze met het toestel zouden vliegen, maar niemand heeft daarom afgehaakt. “We hebben eigenlijk nauwelijks reacties gekregen”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere.

Directeur Gunther Hofman van TUI Fly Belgium is verheugd dat de maatschappij haar MAX-toestellen opnieuw kan gebruiken. “De veiligheid van onze passagiers en bemanning was al die tijd onze topprioriteit en we hebben het volste vertrouwen in de 737 MAX, het meest geteste vliegtuig ooit in de geschiedenis en over de hele wereld. Natuurlijk zijn we voor onze verdere vluchtplanning afhankelijk van de reisadviezen van de Belgische overheid, maar we hopen snel opnieuw regelmatig te kunnen vliegen met de vier toestellen.”