Luchthaven van Catania weer open na uitbarsting Etna

Foto: LUIGI SENNA via REUTERS

De luchthaven van Catania, op het Italiaanse eiland Sicilië, is weer open na de uitbarsting van de vulkaan Etna. Dat meldt persagentschap Ansa woensdag.

De vulkaan barstte dinsdagavond uit voor een periode van ongeveer een uur. Daarna moesten de assen die op het tarmac waren terechtgekomen weggehaald worden, meldde de luchthaven dinsdagavond.

Op televisiebeelden was dinsdagochtend te zien dat de lucht weer blauw en helder is na de uitbarsting. De autoriteiten blijven de activiteit van de vulkaan opvolgen, maar de situatie is onder controle, melden de media.

Nog volgens de media was er dinsdag een hevige explosie aan de zuidoostelijke kant van de vulkaan. Er ontstond een rookwolk die een hoogte van meer dan 2.000 meter bereikte, aldus persagentschap Adnkronos. Er zijn geen meldingen van schade of gewonden.

De Etna is de grootste actieve vulkaan in Europa. Het vliegveld van Catania ligt 60 kilometer ten zuiden van de berg.

Erupties komen wel vaker voor. Ruim twee jaar geleden richtte een uitbarsting gevolgd door een aardbeving veel schade aan. Tientallen mensen raakten gewond en 1.600 woningen liepen schade op.