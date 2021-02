Europese Commissie bestelt nog 200 miljoen dosissen van coronavaccin van Pfizer en BioNTech

De Europese Commissie koopt nog 200 miljoen dosissen van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Die worden waarschijnlijk nog voor het einde van het jaar geleverd aan de 27 landen in de Europese Unie. Daarnaast heeft Brussel een optie om nog 100 miljoen doses te bestellen.

“Pfizer en BioNTech kondigen een akkoord aan met de Europese Commissie om 200 miljoen extra dosissen van het coronavaccin te leveren voor de 27 EU-lidstaten”, meldt BioNTech in een persbericht. De extra dosissen worden normaal gezien in 2021 geleverd, ongeveer 75 miljoen ervan in het tweede kwartaal, klinkt het nog.

Brussel had eerder al 300 miljoen doses van het vaccin besteld. Het middel van de twee bedrijven, Comirnaty genaamd, kwam als eerste op de markt in de EU.