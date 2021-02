Minister Wouter Beke (CD&V) fluit Zorgbedrijf Rivierenland terug: “Bewoners woon-zorgcentrum moeten naar buiten kunnen”

Mechelen - Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft Zorgbedrijf Rivierenland, de uitbater van het Mechelse woon-zorgcentrum Hof van Egmont, teruggefloten. In december werd het de bewoners van het wzc nog verboden om naar buiten te gaan. “Kan niet”, aldus Beke. “Bewoners moeten naar buiten kunnen.”

Op 5 januari verscheen op Twitter een foto van de ingang van het woon-zorgcentrum Hof van Egmont in Mechelen. Op deze foto was een affiche te zien met daarop de tekst: “Beste bewoners, het is VERBODEN BUITEN TE GAAN anders zijn we verplicht u 15 dagen in quarantaine te plaatsen op uw kamer.”

De foto veroorzaakte heel wat commotie en Vlaams parlementslid Hannes Anaf (SP.A) bevroeg Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) hierover. “De minister was duidelijk in zijn antwoord”, aldus Anaf. “Bewoners moeten naar buiten kunnen. In hoogst uitzonderlijke individuele gevallen kan de directie na overleg met een arts beslissen om iemand zeven dagen in kamerquarantaine te plaatsen, maar dus niet vijftien dagen.”

Volgens Anaf had de eerste lockdown - toen de woon-zorgcentra volledig op slot werden gegooid - een grote impact op het mentale en fysieke welzijn van de bewoners. “Ik heb er sindsdien hard voor gestreden om ervoor te zorgen dat we onze ouderen nooit meer zouden opsluiten”, zegt hij. “Dankzij sneltests en gerichte maatregelen rond quarantaine kunnen we uitbraken van corona in woon-zorgcentra vandaag beter voorkomen en bestrijden. Bewoners collectief verbieden om naar buiten te gaan, zoals gebeurde binnen het Zorgbedrijf Rivierenland, kan dus niet.