“Honderden” leerlingen ontvoerd door gewapende mannen in Nigeria

Gewapende mannen hebben dinsdagavond “honderden leerlingen” en verschillende leerkrachten ontvoerd bij een aanval op een pensionaat in de Nigeriaanse staat Niger. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld.

“Bandieten zijn het college van Kagara afgelopen nacht binnengedrongen en hebben honderden leerlingen en hun leerkrachten ontvoerd”, aldus een lokale verantwoordelijke die anoniem wenst te blijven. “Een personeelslid en enkele leerlingen zijn kunnen ontsnappen. Het personeel heeft bevestigd dat één leerling werd neergeschoten.”

De grote groep gewapende mannen was gekleed in militaire uniformen. Ze hebben de leerlingen meegenomen in de bossen.

Op de middelbare school zitten ongeveer duizend leerlingen, maar het is nog niet duidelijk hoeveel van hen werden ontvoerd. “We hopen dat zij die gevlucht zijn zullen terugkeren, zodat we kunnen tellen”, aldus een veiligheidsbron. Militairen zijn een zoektocht gestart naar de ontvoerde jongeren en leerkrachten.

In het noordoosten van Nigeria vinden de afgelopen tien jaar wel vaker aanvallen plaats van gewapende groepen. Ze ontvoeren mensen, om losgeld te kunnen eisen, en vee. Enkele groepen hebben nauwe banden met jihadistische groepen in de regio.

In december werden nog meer dan 300 leerlingen ontvoerd in de stad Kankara. Die ontvoering werd opgeëist door Boko Haram, maar werd uitgevoerd door een van de lokale groeperingen. De leerlingen werden een week later vrijgelaten na onderhandelingen tussen de criminele groeperingen en de overheid.

In 2014 werden meer dan 200 schoolmeisjes ontvoerd door Boko Haram in Chibok, wat wereldwijd tot grote verontwaardiging leidde. Sommigen van hen zijn nog steeds niet terecht.