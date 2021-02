Ongezien: scheidsrechter gaat neus aan neus staan met wild gesticulerende speler en moet gekalmeerd worden

Darren Drysdale is in één klap wereldberoemd geworden. De Engelse scheidsrechter ging in het slot van de wedstrijd tussen Ipswich Town en Northampton, in de League One (derde niveau), neus aan neus staan met thuisspeler Alan Judge.

De 32-jarige Ier kreeg een fout tegen na een schwalbe en riep enkele niet zo vriendelijke dingen naar Drysdale, die dus antwoordde met een onvervalste ‘stare down’ én een gele kaart voor Judge. Niet veel later kreeg zijn ploegmaat Flynn Downes ook nog rood van Drysdale, een militair in het dagelijks leven, na een tackle. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een troosteloze 0-0.

De beelden: