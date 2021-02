Studio 100 haalt houten ballenbaan van Bumba uit handel door gevaar op splinters

Studio 100 heeft beslist de houten ballenbaan van Bumba preventief uit de handel te halen. Het product werd, voor het in de markt geplaatst werd, uitvoerig getest en er werd geen risico voor de gezondheid vastgesteld. Nu blijkt echter dat in uitzonderlijke gevallen splinters kunnen loskomen wanneer de ballenbaan op de grond valt. Dat meldt het mediabedrijf uit Schelle woensdag.

Studio 100 benadrukt dat de veiligheid van de consument en de kwaliteit van zijn producten op de eerste plaats komen. Daarom werd het product preventief teruggeroepen. Het mediabedrijf vraagt de consument om de houten ballenbaan terug te brengen naar de winkel waar hij werd gekocht en zegt dat het om een zuiver preventieve maatregel gaat.

De houten ballenbaan is gedistribueerd in België en Nederland. Het betreft het product dat sinds augustus 2017 in de handel is met artikelnummer MEBU00003280.