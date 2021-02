Kwakkelseizoen door keepersprobleem en blessure Witsel: waarom de Champions League cruciaal wordt voor Borussia Dortmund

Zesde in de Bundesliga met de hete adem van Borussia Mönchengladbach in de nek. Het is tot nu toe een teleurstellend seizoen geweest voor Borussia Dortmund en ook dit jaar ziet het er naar uit dat Bayern München op hun verhoogje blijft staan. De Borussen nemen het woensdagavond op tegen Sevilla in de Champions League, een uitgelezen kans om hun seizoen ietwat te redden.