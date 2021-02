Andy (69) tijdens vistripje opgegeten door krokodillen

Andy, een 69-jarige Australiër die samen met zijn Nederlandse vrouw Erica midden in de natuur in Queensland woonde, is vorige week om het leven gekomen tijdens het vissen. De man werd opgegeten door enkele krokodillen.

Andy was er vorige week op uitgetrokken om te gaan vissen bij Hinchinbrook Island. Toen het donker werd en hij nog niet teruggekeerd was, schakelde zijn vrouw de hulpdiensten in. Na een grote zoekactie werd Andy’s bootje de volgende dag teruggevonden. Rond het bootje zwom een drie meter lange zoutwaterkrokodil.

De politie heeft het dier gedood en opengesneden. In de maag van het dier troffen de agenten lichaamsdelen aan van Andy. Enkele dagen later gebeurde hetzelfde met nog een andere krokodil, eentje van vier meter lang, die ook in de buurt werd aangetroffen. Ook daar werden restanten van de man in teruggevonden. “Hij heeft geen schijn van kans gehad”, zo verklaarde een familielid van Erica aan RTL Nieuws.