De duizelingwekkende cijfers van fenomeen Kylian Mbappé: FC Barcelona zit nu in zelfde schuitje als Club Brugge

Kylian Mbappé zette samen met PSG dinsdagavond een reuzenstap richting de kwartfinales van de Champions League. De Parijzenaars veegden de vloer aan met FC Barcelona en wonnen met 1-4 in Camp Nou. Mbappé had met een sublieme hattrick een groot aandeel in die blamage. De andere Franse topschutters en ook Lionel Messi en Cristiano Ronaldo letten maar beter op, want Mbappé schaart zich op z’n 22ste al tussen illustere namen en in unieke lijstjes.