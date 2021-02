Groenland houdt vervroegde verkiezingen op 6 april

De inwoners van Groenland gaan op 6 april naar de stembussen voor de vervroegde verkiezingen, na de val van de huidige regering. Vier regeringspartijen vroegen dinsdag om vervroegde verkiezingen te organiseren.

Er waren al even spanningen binnen de regeringscoalitie op Groenland en binnen de grootste partij, de sociaaldemocratische Siumut-partij. In november werd Kim Kielsen afgezet als partijleider van Siumut, maar hij bleef wel regeringsleider. Kielsen was sinds 2014 premier.

De nieuwe partijleider Erik Jensen slaagde er vervolgens niet in om voldoende steun te krijgen om premier te worden. Mede door de spanningen binnen Siumut besliste de coalitiepartner, de Democratische partij, om de regering te verlaten, waarna de coalitie haar meerderheid verloor in het parlement, de Inatsisartut.

De Democraten steunden de motie om nieuwe verkiezingen te organiseren, net als onder meer de grootste oppositiepartij Inuit Ataqatigiit. Die laatste, een centrumlinkse partij, staat op kop in de peilingen.

Kielsen blijft tot na de verkiezingen aan het hoofd van de regering. Normaal gezien waren de verkiezingen gepland voor 2022. Op 6 april vinden ook de gemeenteraadsverkiezingen plaats op Groenland.

Groenland, waar 57.000 mensen wonen, kreeg in 2009 meer zelfbestuur van Denemarken. Kopenhagen blijft wel verantwoordelijk voor Buitenlandse Zaken, Defensie en het monetaire systeem van het eiland.

De economie van Groenland wordt vooral gevoed door de visserij en het land krijgt ook elk jaar subsidies van Denemarken. Groenland is rijk aan grondstoffen.