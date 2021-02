Zeeschuim palmt Iers stadje volledig in na drie dagen stormweer

Na drie dagen van stormachtig weer met hevige rukwinden, is het Ierse stadje Bunmahon bijna volledig bedekt met wit zeeschuim. De huizen en straten in het kleine plaatsje aan de Ierse oostkust zijn opgeslokt door het goedje. Het fenomeen komt wel vaker voor volgens meteorologen, maar zelden zo uitbundig. Het schuim wordt gevormd door organisch materiaal in een kolkende zee en verdwijnt normaal gesproken na enkele dagen.