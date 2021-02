Bakker vergeet bierblikjes uit automaat te halen en dat komt hem duur te staan: “Dit is pestgedrag”

Zulte - Een kleine vergetelheid heeft dure gevolgen voor bakker Machiel Neirinck uit Zulte. Sinds eind oktober is het verboden om na 20 uur ’s avonds alcoholische dranken te verkopen. Daaronder vallen ook dranken in een automaat. De bakker was zich hier niet van bewust en verwijderde pas in november de bierblikjes uit zijn automaat. Daardoor wacht hem een boete van 750 euro.

De feiten dateren van november. “Een week na het ingaan van het ministerieel besluit, hebben ze mijn automaat gecontroleerd”, vertelt de bakker. “Om 20.10 uur stelden ze vast dat er nog bier in de automaat zat. Ik had het nieuws over de alcoholverkoop de week voordien wel zien passeren, maar ik had er niet bij stilgestaan dat ik ook deze blikjes moest verwijderen. Toen ik een brief kreeg van de controleurs, heb ik ze er meteen uitgehaald.”

4.000 euro investeringen

De eigenlijke boete viel pas afgelopen maandag in de bus. “Ik had er maanden niets meer van gehoord en ontving plots een uitnodiging tot betaling: 750 euro boete”, zegt Neirinck. “Alsjeblieft zeg, dat is toch overdreven? Ik betwist niet dat ik in fout was, maar een beetje begrip mag er wel zijn. Ze hadden me op zijn minst kunnen waarschuwen. Ik doe er alles aan om de coronaregels te volgen. Ik heb 4.000 euro geïnvesteerd in mijn zaak om ze coronaproof te maken. Er is alcoholgel te verkrijgen, er staat een desinfectiezuil, alles is voorverpakt, we hebben paraplu’s in bruikleen, een kanjer van een stalen coronascherm, enzovoort. Hebben de controleurs dat niet gezien? En nu moet ik als kleine zelfstandige nog eens 750 euro betalen, voor een vergetelheid.”

“Ze hebben in het begin van de mondmaskerplicht ook eerst waarschuwingen gegeven aan mensen vooraleer ze te beboeten”, zegt de bakker. “Dat konden ze dan ook doen bij de kleine zelfstandige, die er alles aan doet om zijn winkel veilig te maken en te wapenen tegen het virus.”

“Betwist mijn fout niet, maar ik ga me toch verzetten”

De bakker gaat dan ook zijn boete aanvechten. “Ik betwist mijn fout niet, ook al is het een vergetelheid”, zegt Neirinck. “Maar de manier waarop? Komaan alsjeblieft, waar zijn we mee bezig? Dit is pestgedrag.”