Uiteindelijk 42 mensen ontvoerd in school in Nigeria, onder wie 27 leerlingen

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn uiteindelijk 42 personen, van wie 27 leerlingen, ontvoerd in een school in Nigeria. Eén leerling werd gedood tijdens de ontvoering. Dat meldt de lokale overheid van Karaga woensdag. Eerder was er sprake van “honderden” leerlingen.

“Op het moment van de aanval waren er 650 leerlingen in de school. Ze hebben 27 leerlingen en drie leerkrachten meegenomen. Eén leerling werd gedood. Ze hebben ook twaalf familieleden van de leerlingen meegenomen”, klinkt het.

President Muhammady Buhari heeft volgens een mededeling “het leger en de politie gevraagd om alle gevangenen veilig en wel terug te halen”.

In het noordoosten van Nigeria vinden de afgelopen tien jaar wel vaker aanvallen plaats van gewapende groepen. Ze ontvoeren mensen, om losgeld te kunnen eisen, en vee. Enkele groepen hebben nauwe banden met jihadistische groepen in de regio.

In december werden nog meer dan 300 leerlingen ontvoerd in de stad Kankara. Die ontvoering werd opgeëist door Boko Haram, maar werd uitgevoerd door een van de lokale groeperingen. De leerlingen werden een week later vrijgelaten na onderhandelingen tussen de criminele groeperingen en de overheid.

In 2014 werden meer dan 200 schoolmeisjes ontvoerd door Boko Haram in Chibok, wat wereldwijd tot grote verontwaardiging leidde. Sommigen van hen zijn nog steeds niet terecht.

