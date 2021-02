De Russische voetbalcompetitie is momenteel in een winterslaap. Vriesweer, weet u wel. Maar bij Rubin Kazan vinden ze dat best oké. De spelers van de huidige nummer 9 van de Premier Liga spelen pas donderdag hun voorlaatste oefenwedstrijd, tegen Rotor, en dus was het vandaag nog amuseren geblazen in het hotel. Met een menselijke domino op matrassen. En maar lachen, die Russen.