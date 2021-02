UGent vroeg Vlamingen hoe ze arbeidsmarkt zien, en dat levert opvallende resultaten op: “Er is nog wel wat werk aan de winkel”

Hoe kijkt de Vlaming naar de politieke plannen voor onze arbeidsmarkt? Dat hebben wetenschappers van de UGent onderzocht. En dat levert een aantal opmerkelijke conclusies op. Zo blijkt de Vlaming maar weinig vertrouwen te hebben in sociale partners, is bijna iedereen voorstander van hogere minimumpensioenen en staan we niet te springen voor langer ouderschapsverlof.