Nieuw record: appartement in Hongkong verkocht voor 156.000 euro per vierkante meter

Hongkong heeft dan wel de ergste recessie in jaren achter de rug, de vastgoedmarkt op het eiland in het zuiden van China ondervindt daar weinig hinder van. Integendeel, voor een appartement werd een nieuwe recordprijs opgetekend, aldus lokale media. Een nieuwe flat van 313 vierkante meter werd er verkocht voor het equivalent van 49 miljoen euro, ofwel: 156.000 euro per vierkante meter.

Het gaat om een appartement met vijf kamers, gelegen in de residentiële buurt Mid-Levels. Het werd verkocht voor 459,4 miljoen Hongkongse dollar, wat op zich geen record is voor een vastgoed in Hongkong. Maar per vierkante meter gaat het wel om een recordbedrag.

Nochtans kreeg de economie van Hongkong stevige klappen, na het maandenlange straatprotest in 2019 en de coronapandemie vorig jaar. Het bruto binnenlands product tekende in 2020 een krimp op van 6,1 procent. Dat was nooit eerder vertoond voor deze Britse ex-kolonie. Ook de werkloosheid piekte met 6,6 procent op het hoogste niveau in zestien jaar.

Maar de kloof tussen arm en rijk in Hongkong is immens en dat weerspiegelt zich ook op de vastgoedmarkt.

De superrijken zijn niet geraakt door de crisis en kunnen dus recordbedragen neertellen voor een luxe-appartement. De identiteit van deze koper is niet gekend.