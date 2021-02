Oliegigant BP keert voor het eerst aandelen uit aan personeel

De Britse olie- en gasgigant BP gaat voor het eerst eigen aandelen of aandelenopties uitkeren aan zijn personeel, zo kondigde topman Bernard Looney aan. De maatregel komt er na een jaar vol besparingen, massaontslagen en schrappen van bonussen door de coronapandemie. Met het aandelenplan wil men het personeel ook achter de “vergroeningsstrategie” van het concern krijgen.

“Of je nu koffie serveert bij BP in Nieuw-Zeeland, een booringenieur bent in Azerbeidzjan, een mijnwerker in Zuid-Afrika of een IT-analist in India, alle 66.000 personeelsleden in 66 landen zullen een stukje van de toekomst van BP krijgen”, aldus Looney. Hijzelf en financieel directeur Murray Auchincloss nemen echter niet aan de operatie deel.

De aandelen worden dit jaar uitgekeerd, maar ze kunnen ten vroegste in 2025 verzilverd worden.

Financiële details gaf BP niet vrij, maar volgens het bedrijf zou er geen impact zijn op de geplande besparingen van 2,5 miljard dollar.