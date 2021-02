Dwayne ‘The Rock’ Johnson overweegt deelname aan presidentsverkiezingen: “Als dat is wat mensen willen”

Dwayne Johnson, beter bekend als ‘The Rock’, koestert nog grote politieke ambities. “Ik zou overwegen me in de toekomst kandidaat te stellen voor het presidentschap, als de mensen dat zouden willen”, zei de 48-jarige acteur en worstelaar aan US Weekly.

In 2017 droomde Dwayne Johnson voor het eerst luidop over het presidentschap in The tonight show. Toen al beweerde de acteur dat hij het tegen Donald Trump zou opnemen in 2020. Zover is het niet gekomen bij de vorige presidentsverkiezingen, maar Johnson heeft zijn ambities nog niet opgeborgen. Aan US Weekly heeft hij verkondigd dat hij het nog steeds zou overwegen. “Ik zou het doen als dat is wat de mensen willen. Echt, ik meen dat. Dus ik wacht en luister.”

Johnson zou naar eigen zeggen een goede kandidaat zijn omdat hij dicht bij de mensen staat. “Ik sta op een belachelijk vroeg uur op om te gaan werken, ik zorg voor mijn familie en ik wil verantwoordelijkheid opnemen.”

In 2019 was ‘The Rock’ wereldwijd de best betaalde acteur. Hij zag dat jaar 89,4 miljoen dollar op zijn rekening verschijnen. De acteur haalde hij zijn inkomen onder meer uit de film Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Daarnaast produceerde hij ook Shazam! en Fighting with my family.

Op de set van Fast & Furious: Hobbs & Shaw

bekijk ook

Dwayne ‘The Rock’ Johnson haalt uit naar Donald Trump in krachtige videoboodschap: “Waar ben je?” (2020)

Dwayne ‘The rock’ Johnson geeft truck cadeau aan oude vriend, en heeft daar hartverwarmende reden voor