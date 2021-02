Slecht nieuws voor jonkies van Club Brugge en KRC Genk: UEFA annuleert Youth League

Het uitvoerend comité van de UEFA heeft besloten om de start van de UEFA Youth League te annuleren wegens de coronacrisis. Dat is jammer nieuws voor de U19 van Club Brugge en KRC Genk, die het respectievelijk zouden opnemen tegen het Turkse Basaksehir en het Slovaakse Zilina.

“De commissie had vorig jaar aanvankelijk besloten om het format van de wedstrijd te wijzigen en de start van de Youth League uit te stellen. Maar de verschillende maatregelen die door de gezondheidsautoriteiten in heel Europa werden opgelegd, zijn sindsdien blijven evolueren”, klinkt het in een mededeling van de UEFA. “De reisbeperkingen voor deelnemende clubs zorgen voor grote moeilijkheden bij het organiseren van hun wedstrijden.”

Het uitvoerend comité van de UEFA benadrukte dat er geen mogelijkheid is om de start van de competitie verder uit te stellen en dat de gezondheid en veiligheid van jeugdspelers de hoogste prioriteit moet krijgen.