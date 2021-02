Ikea reageert op de kritiek dat de klantendienst niet te bereiken is

De Zweedse meubelgigant reageert voor het eerst op de kritiek dat de klantendienst niet te bereiken is. Onder andere bij het Radio 1-programma De Inspecteur kwamen er heel wat klachten binnen. “Onze klantendienst wordt overspoeld door corona-vragen”, klinkt het bij Ikea.

Comedian Kamal Karmach kon de problemen bij Ikea de afgelopen weken niet treffender omschrijven. Hij bestelde een simpel laptoptafeltje maar het ontvangen had heel wat voeten in de aarde. “Ik moest langer dan een week wachten op de levering wat ik al straf vind voor zo’n groot bedrijf. Maar uiteindelijk kreeg ik de bestelling van iemand anders. In de doos zat een schapenvel in plaats van het tafeltje”, klonk het. Karmach probeert telefonisch verhaal te halen maar stoot op een ondoordringbare klantendienst.

“Elke dag hing ik 2 à 3 uur in wacht terwijl er een bandje afspeelde met de boodschap: ‘We weten dat uw tijd kostbaar is’. Dat maakte me alleen maar bozer.” Karmach berekende dat hij zo’n 21 uur aan de telefoon hing zonder iemand te spreken. Ten einde raad, wisselde hij het schapenvel voor een een laptoptafeltje in de winkel zelf.

Corona-vragen

De Zweedse meubelgigant wijst naar corona als oorzaak van de problemen. En dan vooral de vragen die de klanten zich stellen. “België is een unicum als het aankomt op de verschillende regeltjes. In geen enkel ander land veranderen de regels voortdurend en bestaat er zoiets als ‘individueel winkelen’. In andere landen verwijzen ze naar gezinnen of ‘bubbels’. Logisch ook dat wij hier veel vragen over krijgen, individueel winkelen bij Ikea is niet evident”, legt woordvoerster Colombine Nicolay uit. Online winkelen heeft ook altijd meer voeten in de aarde dan fysiek naar een winkel gaan en iets kopen, klinkt het nog.

Door de vragen van de klanten te bundelen en een uitgebreide lijst online te zetten, hopen ze de druk op de klantendienst stilaan te verminderen. “Daarbij hebben we die dienst de laatste weken ook enorm aangesterkt. Werknemers zijn van hun vaste plek verhuisd naar de klantendienst om de stroom aan vragen te beantwoorden. Maar dat vergt ook wel wat tijd om die mensen allemaal in te werken.”

Deze week rolde Ikea al een nieuwe chatfunctie uit om tegemoet te komen aan de verzuchtingen. “Daarbij is er ook de uitgebreidere zelfbediening online. Klanten kunnen er hun eigen facturen downloaden of hun bestellingen annuleren.”