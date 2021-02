Brugse corona-uitbraak baart Oekraïners zorgen: Club moet extra PCR-test ondergaan van Ministerie van Volksgezondheid

De corona-uitbraak blij Club Brugge baart het Oekraïense Ministerie van Volksgezondheid zorgen. In een brief aan blauw-zwart en de UEFA stelt het Ministerie dat de voltallige Brugse delegatie een bijkomende PCR-test moet ondergaan.

“Gezien de beschikbare informatie over de corona-uitbraak bij Club Brugge en het aantal positieve gevallen in de ploeg, vragen we jullie om een extra PCR-test te ondergaan”, staat er te lezen in het document, afkomstige van het Oekraïense Ministerie van Volksgezondheid. Dat zou woensdag, daags voor de wedstrijd tegen Dynamo Kiev, moeten gebeuren.

Het Ministerie herinnert de UEFA er tevens aan dat de organisator van een sportwedstrijd zich aan de lokale anti-epidemiemaatregelen dient te houden.