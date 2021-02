‘Invaller’ Rik De Mil ontspannen aan vooravond van clash met Dinamo Kiev: “Ik heb héél goed geslapen”

Brugge - Aan de vooravond van de heenmatch in de 1/16de finales van de Europa League gaven ‘interimcoach’ Rik De Mil en Bas Dost hun visie op de gang van zaken bij Club Brugge in Kiev. Ondanks een uitbraak in de trainersstaf, leeft er helemaal geen onrust bij blauw-zwart. De opdracht is duidelijk: de volgende ronde halen. “Ik ben gewoon het verlengstuk van de coach”, aldus De Mil.

Alsof hij er al jaren zat sprak Rik De Mil ontspannen de verzamelde pers toe in Kiev, waar het momenteel de stenen uit de grond vriest. Of de invaller van Clement, samen met zijn assistenten in quarantaine, goed geslapen had, wou iemand weten. “Daar heb ik geen problemen mee. Ik heb de afgelopen dagen héél goed geslapen”, lachte De Mil. Voor de Oost-Vlaming, trainer van Club NXT, is het bittere ernst en genieten tegelijkertijd. “Ik kreeg plots een telefoontje van Roel Vaeyens (sportcoöirdinator, nvdr.) dat er een aantal besmettingen waren. Toen belde Clement mij zelf. Dan wist ik dat ik mee moest naar Kiev.” Volgens De Mil zal die uitbraak amper effect hebben op het sportieve bij Club. Want blauw-zwart verstopt zich niet: morgenavond wil het gewoon winnen in Kiev. “Voor mij is dit een enorme uitdaging. Ik wil absoluut het verlengstuk van onze coach en zijn werk zijn. We moeten zijn voorbereiding en werk uitvoeren. We gaan er echt alles aan doen om met een goed resultaat naar België te vliegen.”

De Ketelaere, die maandag nog wat ziekjes was, is alleszins honderd procent fit om te spelen. “Alle jongens die op het vliegtuig zaten, zijn topfit”, bevestigde De Mil. Vanaken (corona) en Lang (ziek) bleven wel thuis. Ook Denswil en Mitrovic zitten in quarantaine. Ondanks alles is Club geen underdog tegen Dinamo Kiev, dat het vorig seizoen nog uitschakelde op weg naar de Champions League. “We hebben veel matchen van hen gezien, hen heel nauwgezet gescreend en binnenstebuiten gekeerd. We zijn op alles voorbereid, zodat we onze spelers perfect kunnen gaan inlichten.”

Bas Dost zoekt geen excuses: “We gaan het morgen gewoon laten zien”

Nu Vanaken en Lang er niet bij zijn, moest goaltjesdief Bas Dost zijn team morgen bij de hand nemen in moeilijke omstandigheden. “Het is vervelend, want Vanaken en Lang zijn erg sterke spelers. Maar we hebben gewoon een hele goede selectie, alle jongens die hier zijn kunnen morgen spelen. We willen naar de volgende ronde, en dat gaan we morgen gewoon laten zien. Mijn verwachtingen zijn hoog: we hebben tien keer na elkaar gewonnen en we zitten boordevol vertrouwen.” Met Dost heeft Club een ervaringsdeskundige: in zijn carrière haalde hij al drie keer de kwartfinale van de Europa League. “Jammer dat ik daar telkens gestrand ben”, knikt hij. “Maar dit is een heel mooi tornooi. De Europa League is ook de reden waarom ik naar Brugge gekomen ben. Wanneer je na de winterstop nog Europees actief bent, toont dat je als club in volle ontwikkeling bent.”

De match wordt morgen al om 16.00 uur Belgische tijd afgetrapt om de ergste vrieskoude toch een beetje te mijden. In Kiev duiken de temperaturen momenteel makkelijk onder de -10 graden. “Een beetje koude vind ik niet erg, maar dit is toch wel next level”, aldus Dost. “We gaan zien hoe het is morgen. Zelf ben ik nog niet veel buiten geweest de laatste dagen. Meestal zitten we op de club of op afzondering.” Of vier uur op de bus, zoals afgelopen zondag toen de match tegen Charleroi afgelast werd. “Dat was best vervelend, al heeft het geen slecht effect op ons. We zaten in een goede flow, dan is een afgelasting niet leuk. Maar zo makkelijk laten we ons niet van de wijs brengen.”