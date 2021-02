Dynamo Kiev-coach Mircea Lucescu is op zijn hoede voor Club Brugge: “Aanvallende ploeg die al lang samenspeelt”

Dynamo Kiev-coach Mircea Lucescu sprak woensdagavond een aantal journalisten toe voorafgaand aan de wedstrijd tegen Club Brugge. “Dat ze veel spelers moeten missen? Bijna iedereen heeft dat al meegemaakt.”

“Bijna alle teams hebben dit seizoen al mensen moeten missen, spelers en zelfs coaches”, vertelde Lucescu woensdagavond. “Maar dat verandert niets aan het belang van deze match. Club Brugge is een aanvallende ploeg die al een hele tijd samenspeelt. Ik verwacht een evenwichtige wedstrijd, tussen twee ploegen die aan de leiding staan in hun competitie. Voor ons zal het belangrijk worden om een goed evenwicht te vinden tussen aanval en verdediging, aangezien Club Brugge een ploeg is die heel agressief en aanvallend speelt.”