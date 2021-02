Rangers-coach Steven Gerrard wil tegen Antwerp nieuw hoofdstuk aan Europees succesverhaal breien: “Mijn spelers zullen doorgaan tot ze erbij neervallen”

Na José Mourinho (58) strijkt met Steven Gerrard (40) opnieuw een levende legende neer op de Bosuil. Terwijl The Special One bijna alles won wat er als clubcoach te winnen valt, steekt Stevie G later dit voorjaar met de Schotse landstitel zijn eerste trofee als trainer in de prijzenkast. Ook in Europa maakt het Liverpool-icoon, goed voor 710 wedstrijden bij ‘The Reds’, furore. In de jacht op een nieuwe mijlpaal met Rangers, wacht Royal Antwerp FC. “Mijn boys trainen al twee dagen met fonkelende oogjes. We zijn er klaar voor.”

Geen persbabbel van Gerrard op de Bosuil gisteren, wel een geïmproviseerde Zoom-variant, met UEFA-background, vanop Glasgow Airport. De vlucht van de Rangers-delegatie kende een uur vertraging, maar Gerrard didn’t care. De voormalige kapitein van Liverpool en het Engelse nationale elftal stond in zijn spelerscarrière voor hetere vuren.

Weinigen durfden in de zomer van 2018 voorspellen dat Gerrards trainersloop zo’n vliegende start zou nemen. Na een jaar proefdraaien bij de U19 van ‘zijn’ Liverpool gaf Rangers hem een eerste kans op het hoogste niveau. Hij zou bewegingsvrijheid krijgen om fouten te maken en te groeien in zijn trainersrol, maar veel tijd om een eerste keer van zich te laten horen had de nieuwbakken T1 niet nodig. Met Rangers overleefde hij meteen vier Europa League-voorrondes. Een kunstje dat hij vorig seizoen fijntjes herhaalde. Geen enkele trainer deed het hem ooit voor.

Het bravourestuk zorgde er mee voor dat Rangers al drie seizoenen op rij een vaste klant is in de groepsfase van de Europa League. In 2018 grepen The Teddy Bears op de valreep naast een ticket voor de 1/16de finales, wat de twee daaropvolgende edities wel lukte. Vorig jaar stootte Rangers zelfs door tot de 1/8ste finales, waarin Bayer Leverkusen duidelijk te sterk bleek. Om opnieuw bij de laatste zestien te geraken, moet de riante leider uit de Scottish Premiership – Rangers heeft 18 punten meer dan Celtic, dat weliswaar nog een duel tegoed heeft – voorbij de Great Old. Gerrard heeft zijn huiswerk klaar, zo liet hij gisteravond blijken. “Antwerp speelt steevast met twee nummers tien en met vijf achterin. Én het heeft een succesvolle coach aan het roer. Die tweede plaats in de stand verraadt dat het fysiek én technisch sterke Antwerp een topteam is.”

Never park the bus

Gerrard, die reeds in december 2019 zijn contract tot 2024 verlengde, gooit hoge ogen met zijn gedurfde aanpak. Nooit zal hij, in tegenstelling tot sommigen van zijn voorgangers, de bus parkeren. Of hij nu tegenover een laagvlieger in eigen land staat, of een Europese klepper, telkens kiest hij voor een offensieve 4-3-3. “We hebben ons voor Nieuwjaar getoond in Europa (met een eerste plaats in een poule met Benfica, Standard en Lech Poznan, nvdr.) en willen dat blijven doen. Het niveau ligt nu natuurlijk hoger, maar mijn boys trainen al twee dagen met fonkelende oogjes. Ze zullen doorgaan tot ze erbij neervallen. Ik heb er vertrouwen in dat we er zullen staan, al kan ook ik mij vergissen.” (lacht)

Antwerp is bij deze gewaarschuwd. Gerrard wil na een prelude van 2,5 jaar beter doen dan ooit met zijn team. “Het is een droom om de kwartfinales te halen. En wie weet zit volgend seizoen een deelname aan de Champions League er wel in. Maar laten we nu maar niet te ver vooruitblikken”, sloot de manager af, waarna hij zich repte richting uitgestelde vlucht. Gerrard is nog lang niet uitgekeken op Rangers, en omgekeerd. Liverpool-trainer Jürgen Klopp ziet in Stevie G zijn gedoodverfde opvolger, maar hij kan maar beter nog een tijdje aanblijven op Anfield.