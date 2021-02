Corona laat zich voelen: in januari 36 procent minder internationale transfers verricht

Het aantal internationale voetbaltransfers in januari is gedaald met een derde in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. In totaal werd de helft minder uitgegeven. De impact van de coronapandemie blijkt uit een rapport dat de Wereldvoetbalbond (FIFA) woensdag heeft gepubliceerd.

Tijdens de wintertransferperiode registreerde de FIFA 2.690 transfers van een land naar een ander land. Er is sprake van een daling van 36,2 procent in vergelijking met januari 2020. De clubs spendeerden met 59 miljoen dollar (49 miljoen euro) duidelijk minder, namelijk 49,1 procent in vergelijking met een jaar geleden en zelfs 56 procent in vergelijking met de recordwintermercato in januari 2018.

De 20 grootste transfers kostten gemiddeld 17,2 miljoen dollar (14,3 miljoen euro), tegenover een gemiddelde van 646.000 dollar (536.000 euro) voor de andere 375 transfers waarvoor betaald werd. Bij slechts 14 procent van de internationale transfers was er sprake van een vergoeding.

Vorige maand liet de FIFA in een ander rapport al weten dat het aantal internationale transfers in de voetbalwereld met 5,4 procent is gedaald in 2020, een jaar waarin verschillende competities werden opgeschort vanwege de coronacrisis. Vorig jaar werden 17.077 internationale transfers geregistreerd, tegenover 18.047 in 2019. Voor het eerst in tien jaar ging het aantal internationale transfers achteruit.