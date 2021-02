Medewerkers betrokken bij grootschalige fietsendiefstal bij Prestige

Wetteren - Er loopt een groot onderzoek naar het verdonkeremanen van een veertigtal fietsen en fietsonderdelen bij de bekende fietsenhandel Prestige aan de Zuiderdijk in Wetteren. Ook werknemers zijn mee betrokken, zo blijkt. Juridisch gezien valt dit onder loondiefstal.

Gerechtelijke bronnen hebben het over grootschalige fietsdiefstal en zwendel. Er vonden al een tiental ondervragingen plaats. Het dossier ligt nu bij het Gentse parket.

Een drietal weken geleden kwam zaakvoerder Luc Niemegeers van Prestige erop uit dat kwaliteitsfietsen verdwenen waren, alsook verschillende fietsonderdelen. De zaak kwam aan het licht toen de politie van de zone Wetteren-Laarne-Wichelen (PZWLW) in een heel andere zaak huiszoekingen verrichtte en daarbij de fietsen vond. Bleek na enig speurwerk dat minstens veertig fietsen en fietsonderdelen verdwenen waren bij Prestige aan de Zuiderdijk. Vermoedelijk hadden de dieven ze klaargezet om ze illegaal te verkopen.

De recherche van PZWLW voerde daarop een uitgebreid onderzoek. Twee winkelmedewerkers werden prompt ontslagen. “Juridisch gesproken is dit loondiefstal”, klinkt het in gerechtelijke kringen, “net zoals we de feiten ook een grootschalige zwendel kunnen noemen.”

Bendevorming

Bij huiszoekingen bij de verdachten werden bovendien nog drugs gevonden, veel meer dan mag voor eigen gebruik. Er loopt nu een onderzoek naar de precieze feiten en eventuele bendevorming. De betrokkenen komen uit het Wetterse en omstreken. Er wordt ook uitgevlooid hoelang de feiten al bezig zijn. Het parket van Gent kan in dit stadium van het onderzoek verder niks kwijt. “Maar er loopt inderdaad een dossier”, luidt het.