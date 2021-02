Geen prijzen, talloze vraagtekens: hoe is Barcelona zo diep kunnen vallen?

Wie dacht dat Barcelona stilaan op de weg terug was, werd dinsdagavond na de 1-4-nederlaag tegen PSG nog eens keihard met de neus op de feiten gedrukt. Een seizoen zonder prijzen dreigt zo al even hard als het vertrek van Lionel Messi. In de bestuurskamers rommelt het intussen harder dan ooit tevoren. Hoe is het zover kunnen komen?

Een pandoering. Anders kunnen we het niet omschrijven. Barcelona ging tegen Paris Saint-Germain met de billen bloot en Ronald Koeman was hard voor zijn ploeg. “We komen tekort voor dit niveau”, gaf de Nederlander toe. De pijnlijke nagel op de kop.

Barcelona zit in een overgangsperiode en heeft het moeilijk. Pique, Busquets en Messi zijn nog van de oude garde. Jongens als Dest, Puig en Ansu Fati zijn de toekomst. Maar die wissel van de wacht verloopt met horten en stoten. En dan loeren extrasportieve problemen nog eens om de hoek ook. Strubbelingen in het bestuur en een schuldenberg zo groot als de club zelf.

Nieuwe voorzitter

De oorlog in de wandelgangen van Camp Nou woedt al langer dan vandaag. Josep Bartomeu, de man die de afgelopen maanden geregeld kop-van-jut was, is intussen opgestapt. Maar wie zijn de kandidaten om hem op te volgen en het zinkende schip te redden? Victor Font, Toni Freixa en Joan Laporta zijn de namen. Drie sterke kandidaten voor een hoge positie, de verkiezing is op 7 maart. Zakenman Victor Font heeft de steun van clubicoon Xavi. Ondernemer Toni Freixa is opvallend optimistisch over de financiële kant van de zaak. En dan is er nog Joan Laporta.

De advocaat was eerder al voorzitter van 2003 tot 2010 en is favoriet om die positie opnieuw in te nemen. Laporta sprak zich enkele weken geleden nog positief uit over Lionel Messi. Toen de Spaanse krant El Mundo het monstercontract van Messi naar buiten bracht en de Argentijn verantwoordelijk hield “voor het verruïneren van zijn Barcelona”, ontkende Laporta dat met klem. “Hij levert meer op dan hij kost, de waarde van Messi is onschatbaar voor de club.”

Foto: REUTERS

De soap tussen Messi en Barcelona is ondertussen al een tijdje bezig. De laatste botsing tussen Messi en het bestuur kwam er nadat zijn maatje Luis Suarez het team moest verlaten. De twee spelers zijn twee handen op één buik en ook hun families schieten goed met elkaar op. Maar Suarez werd slachtoffer van het verjongingsproces van FC Barcelona. Die beslissing schoot zowat bij iedereen in het verkeerde keelgat. Bij de spelers, de supporters en Suarez zelf. En voor de beslissing over het vertrek van Suarez wijst iedereen naar elkaar. Koeman zegt dat het bestuur wilde verjongen, het bestuur zegt dat de spits niet meer paste in de plannen van Koeman. En ondertussen ziet iedereen met lede ogen aan hoe Suarez met Atlético Madrid bezig is aan een topseizoen. In de topschutterstand staat Suarez zelfs voor Messi. Atletico staat aan de leiding in La Liga met een ruime voorsprong op stadsgenoot Real én Barça.

Veel vraagtekens

Een titel lijkt dus een moeilijke zaak te worden voor de ploeg van Ronald Koeman. Over de Champions League kan na dinsdagavond hetzelfde gezegd worden. Het ziet er zo steeds meer naar uit dat Barcelona na het seizoen met lege handen achterblijft. Wat rest, zijn vraagtekens. Vertrekt Lionel Messi écht? Slaagt de nieuwe voorzitter erin om het tij te keren? En wat met Ronald Koeman? De Nederlander verliet Oranje afgelopen zomer voor een job bij FC Barcelona. Dat betekende dat hij het EK van komende zomer moest laten schieten. Ironisch genoeg zou het zomaar kunnen dat hij straks, nog voor dat EK, alweer werkloos thuis zit.