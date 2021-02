Jurist, “vrijheidsstrijder” en mede-eigenaar van Duitse hoerenbuurt: wie is Jeroen Pols, de Nederlander die de avondklok aanvecht?

De strijd tegen de coronamaatregelen heeft van Jeroen Sebastiaan Pols een bekende Nederlander gemaakt. Hij is de jurist die met wisselend succes voorgaat in het gevecht van Viruswaarheid. Tegen testen, mondmaskers en de avondklok. Een jurist die rechten studeerde in de gevangenis en prostitutieramen uitbaat als sociaal project. Hij stelt zich beschikbaar voor iedereen die botst met de regels van de Nederlandse overheid. In naam van de vrijheid.