Stabroek - Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen is woensdagnamiddag een dodelijk ongeval gebeurd ter hoogte van Hoevenen (Stabroek). Dat zegt de federale politie.

Drie vrachtwagens reden er op elkaar in bij een kop-staartaanrijding op de rechterrijstrook. Eén van de chauffeurs overleefde de klap niet. Door het ongeval is de snelweg gedeeltelijk versperd, er is verkeershinder op de A12 zelf en in het Antwerpse havengebied.

Foto: bfm