NAVO-baas legt lidstaten “ambitieuze” hervormingsvoorstellen voor

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, heeft woensdag de defensieministers van de lidstaten een reeks “ambitieuze voorstellen” voorgelegd binnen zijn hervormingsinitiatief NATO 2030. Een daarvan is de verhoging van de gemeenschappelijke financiering voor afschrikking en defensie. “We hadden een positieve en stimulerende discussie”, aldus Stoltenberg op een persconferentie.

Het hervormingsinitiatief van Stoltenberg bevat maatregelen om de afschrikking en defensie binnenkort op z’n minst gedeeltelijk te financieren uit de gemeenschappelijke fondsen van de NAVO. Op die manier hoeven de lidstaten niet meer alle kosten zelf te dragen, wanneer ze bijvoorbeeld troepen sturen naar de oostflank of deelnemen aan de luchtbewakingsopdracht.

“Mijn voorstel is dat de NAVO sommige van die kosten zal betalen, want dat zal een sterker engagement aantonen in onze collectieve defensie”, zei hij. Die nieuwe, meer collectieve financieringswijze moet de “ontplooiing van onze tactische multinationale groepen, de luchtpolitie, de ontplooiing van permanente marinetroepen en oefeningen” steunen.

Stoltenberg wil ook dat het huidige strategische concept van de verdragsorganisatie een update krijgt. “Zodat we bestaande en opkomende uitdagingen aanpakken, ons opnieuw engageren in onze waarden en de band tussen Europa en Noord-Amerika aanhalen”, zei hij.

Andere voorstellen van de NAVO-baas zijn onder andere meer politieke en praktische samenwerking tussen de bondgenoten, een sterke samenwerking op vlak van defensie-innovatie om de “technologische voorsprong” te behouden en een grotere bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering.

De NAVO-baas stelde dat nieuwe, disruptieve technologie zoals kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenning de oorlogsvoering verandert. “We moeten ervoor zorgen dat we de technologische voorsprong bewaren. We moeten investeren, maar ook verzekeren dat wanneer bondgenoten nieuwe capaciteiten ontwikkelen, die ook interoperabel zijn”, aldus Stoltenberg. “De NAVO is ook een platform voor de bondgenoten om te spreken over de ernstige ethische kwesties die sommige van deze capaciteiten opwerpen.”

Volgende maand buigen ook de ministers van Buitenlandse Zaken van de dertig NAVO-landen zich over de voorstellen. Daarna worden ze voorgelegd aan de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten tijdens de NAVO-top die dit jaar moet plaatsvinden in Brussel.

Aan de videoconferentie van woensdag nam voor het eerst ook de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin deel, onder de nieuwe president Joe Biden. “We hebben een unieke kans om een nieuw hoofdstuk te openen in de relaties tussen Europa en Noord-Amerika”, aldus Stoltenberg. “We kampen met globale uitdagingen die geen enkel land en geen enkel continent alleen aankan. Daarom heb ik het NATO 2030-intiatief opgestart, om onze trans-Atlantische alliantie klaar te maken voor de toekomst.”

De defensieministers zullen het bij hun vergadering op donderdag hebben over de NAVO-missies in Irak en Afghanistan.