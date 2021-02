Rush Limbaugh, conservatieve legende van Amerikaanse radio, gestorven

De bekende Amerikaanse radiopresentator Rush Limbaugh, gedurende ruim vier decennia een boegbeeld van conservatief rechts in de Verenigde Staten en een trouwe toeverlaat van Donald Trump, is op de leeftijd van 70 jaar overleden, zo heeft zijn familie op Facebook gemeld.

“Rush Hudson Limbaugh III zal voor altijd de grootste aller tijden zijn, briljant, moedig en vriendelijk”, zei zijn vrouw Kathryn in een mededeling op de officiële Facebook-pagina van de presentator.

Limbaugh, een van de meest invloedrijke conservatieve stemmen in de Amerikaanse politiek, had vorig jaar onthuld dat hij een gevorderde longkanker had.

Hij was de stem van een van de meest beluisterde radioprogramma’s in de VS. Sinds de jaren 90 van vorige eeuw stuurde Limbaugh ultraconservatieve ideeën en duwde hij de Republikeinse Partij naar haar harde standpunten tegen abortus en migratie. “Er is geen talkradio zoals die met Rush Limbaugh”, zei Sean Hannity, een televisiepresentator van de harde conservatieve lijn. De vaak felle retoriek van Limbaugh tegen gewezen president Barack Obama, vrouwen en minderheden bracht hem ook in een moeras van controverse.

In april gaf Trump hem de Presidential Medial of Freedom en noemde hij hem “de grootste strijder die we ooit zullen tegenkomen”.