Vier arrestaties na ontdekking van wietplantage in Zutendaal

Zutendaal - Na de ontdekking van een wietplantage in een woning in de Meerstraat in Zutendaal heeft de lokale politie van de zone CARMA (Genk-As-Oudsbergen-Zutendaal-Houthalen-Helchteren-Bree-Bocholt-Kinrooi) vier personen kunnen oppakken. Speurders vielen het huis maandagnamiddag binnen. Er bevond zich een teeltinstallatie met een 150-tal wietplanten. Dat maakte politie CARMA woensdag bekend.

De planten stonden in de kelder van de woning. Voor de teelt werd de elektriciteit illegaal afgetapt. De politie ontmantelde en vernietigde de plantage. De politie kon ter plaatse een 41-jarige vrouw uit Kortessem en een 53-jarige man en een 47-jarige vrouw uit Zutendaal in de boeien slaan. Kort nadien werd in het commissariaat in Genk nog een 32-jarige man uit Zutendaal gearresteerd.

Na verhoor mochten de twee vrouwen beschikken. De twee mannen zijn woensdag bij de onderzoeksrechter in Tongeren voorgeleid. Die besliste de 53-jarige man uit Zutendaal aan te houden.