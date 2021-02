Anthony Blinken: “VS gaan achterstallige betalingen bij WHO tegen eind februari aflossen”

De VS gaan hun verplichtingen ten opzichte van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nakomen en zullen tegen het eind van de maand hun uitstaande schuld afbetalen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een bedrag van meer dan 200 miljoen dollar.

“Dit is een essentiële stap voorwaarts bij het nakomen van onze financiële verplichtingen” ten opzichte van de WHO, zo verklaarde Blinken tijdens een digitale bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad over aanpak van de coronacrisis. “Het weerspiegelt ons hernieuwde engagement, dat ervoor moet zorgen dat de WHO de steun krijgt die ze nodig heeft om de wereldwijde reactie op de pandemie te leiden.”

Blinken benadrukte dat de Amerikaanse president Joe Biden een leidende rol wil spelen bij de internationale strijd tegen de pandemie. De VS blijven intussen wel aandringen op een hervorming van de gezondheidsorganisatie, zo klinkt het nog.

De vorige Amerikaanse president, Donald Trump, had vorig jaar aangekondigd dat de VS zich zouden terugtrekken uit de WHO. Hij legde vanaf april ook de betalingen aan het VN-agentschap stil. Trump verweet de WHO onder de controle van China te staan en verkeerd te hebben gereageerd op de coronapandemie.

De Amerikaanse uitstap uit de WHO zou in juli dit jaar van kracht worden, maar werd intussen al teruggedraaid door Joe Biden.