Europees Hof voor de Rechten van de Mens eist onmiddellijke vrijlating van Navalny

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft “met onmiddellijke ingang” de vrijlating van de Russische oppositieleider Alexei Navalny bevolen. De uitspraak is bindend en wordt slechts gedaan wanneer er gevreesd wordt voor de veiligheid van de betrokkene. Het besluit werd woensdag op een oppositiewebsite gepubliceerd. Het EHRM bevestigt het bericht.

De Russische minister van Justitie Konstantin Chushchenko liet via het Russische persagentschap Interfax weten dat de uitspraak “geen enkele wettelijke basis” had, aangezien de Russische grondwet voorrang heeft op het internationaal recht. Hij hekelde ook de “grove inmenging” in Russische aangelegenheden.

Alexei Navalny is een mediafiguur die gekant is tegen Vladimir Poetin. Hij werd gearresteerd toen hij op 17 januari naar Rusland terugkeerde. Meer dan twee weken geleden werd hij tot drie en een half jaar in een gevangenenkamp veroordeeld in een zwaar bekritiseerd proces. Hij zou in een eerdere strafzaak de voorwaarden voor zijn voorwaardelijke vrijlating hebben geschonden, terwijl hij herstellende was van een gifaanval in Duitsland. Sindsdien heeft de EU Moskou herhaaldelijk opgeroepen een transparant en onafhankelijk onderzoek naar die vergiftiging in te stellen.

LEES OOK. Spanning in zaak-Navalny stijgt: drie EU-landen wijzen Russische diplomaten uit, België “bereid om nieuwe sancties tegen Rusland te steunen”