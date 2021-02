Laatste casino van Trump in Atlantic City tot ontploffing gebracht

Trump Plaza, het laatste hotel met casino van voormalig president Donald Trump in de Amerikaanse gokstad Atlantic City, is woensdagochtend, lokale tijd, gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Het gebouw van 39 verdiepingen ging in 2014 definitief op slot en was sindsdien in verval geraakt.

Honderden Amerikanen schoven ‘s morgens vroeg aan om het spektakel van dichtbij mee te kunnen maken, zo berichtte de New York Times. Voorbijgangers in auto’s betaalden met plezier 10 euro om op de parking van een voedselverdeelpunt in rijen toe te kijken hoe het gebouw, dat ooit het meest bezochte casino van Atlantic City was, met behulp van 3.000 dynamietstaven met de grond gelijk werd gemaakt.

Een kleine maand na de inauguratie van kersvers president Joe Biden was de sloop echter meer een symbolisch einde van het Trump-tijdperk in Atlantic City. Hij had zich in 2009 al grotendeels teruggetrokken uit de stad nadat verschillende bedrijven uit zijn imperium het faillissement hadden aangevraagd.

Toch bleef zijn naam daarna nog steeds pronken op meerdere verouderde gebouwen. Daar is nu definitief een einde aan gekomen. Voor Atlantic City was de bouwvallige wolkenkrabber niet alleen visueel een doorn in het oog, maar ook een groot veiligheidsrisico voor voorbijgangers op de beroemde Boardwalk.

