Coronacijfers doen iedereen dromen van versoepelen, maar: “We gaan ontgoocheld worden”

De hoopgevende coronacijfers en toenemende vaccinaties doen luidop dromen. Sectoren en politici pleiten nu bijna iedere dag voor nieuwe versoepelingen. In voetbalstadions, aula’s en zelfs restaurants. Tegelijk waarschuwen experten dat ons land de veilige haven nog niet bereikt heeft. “Het enthousiasme moet getemperd worden, of we gaan ontgoocheld worden na het volgende Overlegcomité”, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent).