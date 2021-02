Prinses Delphine voor het eerst aanwezig op officiële activiteit: wat betekent dat voor de toekomst? En wat vinden Albert en Paola daarvan?

Prinses Delphine (52) is voor het eerst aanwezig geweest op een officiële activiteit van het Belgisch koningshuis. Bij een herdenkingsdienst voor overleden leden van de koninklijke familie kreeg ze Albert, Paola en Filip niet te zien. Maar dit is een nieuwe stap in het verzoeningsproces. Betekent dit dat we Delphine nu vaker taken zullen zien vervullen voor de monarchie? Onze royaltywatcher Wim Dehandschutter kijkt vooruit.