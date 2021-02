Jaguar Land Rover schrapt wereldwijd 2.000 jobs

De Britse autoconstructeur Jaguar Land Rover gaat in het komende jaar wereldwijd zowat 2.000 banen schrappen. Dat maakte het bedrijf, een dochter van de Indiase autogroep Tata Motors, woensdagavond bekend.

Jaguar Land Rover-topman Thierry Bolloré deed maandag zijn toekomststrategie uit de doeken. Het luxemerk Jaguar wordt vanaf 2025 volledig elektrisch, terwijl terreinwagenmerk Land Rover in de komende vijf jaar zes volledig elektrische varianten van zijn modellen zal introduceren. De productie van beide merken moet tegen 2039 bovendien volledig CO2-neutraal verlopen en de autobouwer bereidt zich, als deel van die ambitie, ook voor op waterstofaandrijvingen.

Twee dagen later wijst Jaguar Land Rover op de noodzaak om de kosten te drukken en zichzelf om te vormen tot een “meer wendbare organisatie”. “Wij verwachten een nettovermindering van ongeveer 2.000 mensen op onze loonlijst wereldwijd in het volgende boekjaar”, luidt het in een mededeling. Fabriekspersoneel blijft buiten schot, benadrukt de constructeur.

Jaguar Land Rover telt momenteel zowat 37.000 werknemers. Ongeveer 30.000 van hen zijn in het Verenigd Koninkrijk aan de slag.