Een uurtje op 1.000 graden en élk beetje corona is weg: hier gaan gebruikte spuiten, flacons en mondmaskers naartoe na je vaccinatie

Acht miljoen mensen twee keer vaccineren tegen Covid-19, dat zal voor een enorme afvalberg aan lege flacons, spuiten, naalden en kompressen zorgen. Maar wat gebeurt daar eigenlijk mee? En waar gaat al het andere afval van de Covid-afdelingen in onze ziekenhuizen naartoe? Dit is het verhaal van miljoenen gebruikte wissers, handschoenen, sondes, FFP2-mondmaskers en beschermende schorten.

In het voorjaar van 2020 was er nog paniek door het groot tekort aan mondmaskers in ons land. Maar als je de cijfers van het afgelopen jaar bekijkt, is duidelijk dat we dat tekort hebben opgevangen. Honderdduizenden ...