Zes op tien rusthuizen mogen vanaf vandaag weer bezoek ontvangen

Woon-zorgcentra waar er voldoende gevaccineerd is, mogen de coronamaatregelen versoepelen. 506 van de 824 Vlaamse rusthuizen hadden tien dagen geleden hun tweede vaccinatiemoment, en voldoen zo aan de eerste voorwaarde. “Nagenoeg al die rusthuizen voldoen ook aan de andere voorwaarden.”

De deuren van de Vlaamse woon-zorgcentra kunnen weer een beetje meer open. Woensdag besliste de taskforce Zorg op voorzet van de virologen dat er meer bezoek wordt toegelaten in de rusthuizen waar er voldoende gevaccineerd is.

Concreet kan er versoepeld worden in de centra waar 90 procent van de bewoners is ingeënt, en 70 procent van het zorgpersoneel. Omdat het effect van de coronavaccins pas na een tijdje merkbaar is, kan de versoepeling wel pas 10 dagen na het toedienen van de tweede dosissen.

506 van de 824 Vlaamse woon-zorgcentra hadden op 7 februari al hun tweede vaccinatiemoment achter de rug. In principe zouden zij dus in aanmerking komen voor de versoepeling. “Van die 506 zal nagenoeg elk woon-zorgcentrum vandaag al kunnen versoepelen”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Alle woon-zorgcentra hebben sowieso de drempel van 90 procent gevaccineerde bewoners bereikt. Over de drempel van 70 procent gevaccineerd zorgpersoneel heb ik geen concrete info. Maar we zijn in Vlaanderen sowieso gezegend met een zeer hoge vaccinatiegraad in het algemeen. Ik verwacht dus dat slechts enkele centra die drempel niet halen.”

Tweewekelijks twee knuffelcontacten

Aangezien de versoepeling volgens Moonens per direct ingaat, kunnen die 506 woon-zorgcentra vandaag al hun werking aanpassen. De bewoners mogen er voortaan tweewekelijks twee nieuwe knuffelcontacten kiezen. Op die manier kan een rusthuisbewoner bijvoorbeeld vandaag twee kleinkinderen tegelijkertijd ontvangen, en na twee weekjes twee andere. Een hemelsbreed verschil met het ene knuffelcontact dat ze tot nog toe mochten hebben.

Daarnaast kan er ook versoepeld worden voor de activiteiten binnen het woon-zorgcentrum. Bewoners kunnen opnieuw vrijer bewegen in de voorziening en kunnen weer wat contact hebben met elkaar. Ook kunnen ze gaan eten in het restaurant, of een wandeling maken met drie kompanen.

“De taskforce is tevreden dat er meer ruimte komt voor de bewoners, die de voorbije maanden weinig sociaal contact hadden”, zegt voorzitter Karine Moykens. Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) was verheugd. Al blijft hij voorzichtig: “In de woon-zorgcentra zijn veel mensen gevaccineerd, maar in onze samenleving nog niet.”